Юлия Белякова из Владимира примет участие в новом походе по Каспийскому морю.
Среди гребцов -...
Юлия Белякова из Владимира примет участие в новом походе по Каспийскому морю.
Среди гребцов - руководитель владимирского клуба исторической реконструкции "Рарог" Юлия Бирюкова. Маршру: Астрахань - Дербент (530 километров).
Это путь "Из варяг в персы", по которому ходили древние русы. На реализацию этого проекта современные викинги получили президентский грант в один миллион рублей.
В походе участвуют представители двадцати пяти исторических клубов. Реконструкторы отправились в путь в воскресенье, прошли на вёслах по Волге около шестидесяти километров. Сейчас они готовятся к выходу в открытое море.
На ходу команда корабля учится - проводит тренировки по постановке мачты, посадке и высадке. Ночуют викинги прямо на палубе, под тентом. Запланированы две остановки - на острове Чечень и в городе Каспийске. В Дербент Скальд должен прибыть в конце мая.
Строили восемнадцатиметровый драккар целых пять лет - в городе Ельце Липецкой области, на базе военно-исторического клуба "Копьё", по технологиям девятого века.
Ранее ладья совершила поход по Ладожскому озеру - из Шлиссельбурга (в Ленинградской области) до Сортавалы (в республике Карелия).