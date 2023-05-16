Юлия Белякова из Владимира примет участие в новом походе по Каспийскому морю. Среди гребцов -...

Юлия Белякова из Владимира примет участие в новом походе по Каспийскому морю.Среди гребцов - руководитель владимирского клуба исторической реконструкции "Рарог" Юлия Бирюкова. Маршру: Астрахань - Дербент (530 километров).Это путь "Из варяг в персы", по которому ходили древние русы. На реализацию этого проекта современные викинги получили президентский грант в один миллион рублей.В походе участвуют представители двадцати пяти исторических клубов. Реконструкторы отправились в путь в воскресенье, прошли на вёслах по Волге около шестидесяти километров. Сейчас они готовятся к выходу в открытое море.На ходу команда корабля учится - проводит тренировки по постановке мачты, посадке и высадке. Ночуют викинги прямо на палубе, под тентом. Запланированы две остановки - на острове Чечень и в городе Каспийске. В Дербент Скальд должен прибыть в конце мая.Строили восемнадцатиметровый драккар целых пять лет - в городе Ельце Липецкой области, на базе военно-исторического клуба "Копьё", по технологиям девятого века.Ранее ладья совершила поход по Ладожскому озеру - из Шлиссельбурга (в Ленинградской области) до Сортавалы (в республике Карелия).