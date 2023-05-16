В нашей области есть два благотворительных клуба, где вязальщицы-волонтёры вяжут крошечные вещи для так называемых «торопыжек».

В нашей области есть два благотворительных клуба, где вязальщицы-волонтёры вяжут крошечные вещи для так называемых «торопыжек».Это детки, которые поспешили на этот свет и родились раньше срока. Подобная благотворительность распространена по всей России. А идея вязаной терапевтической игрушки «Осьминог» для недоношенных и вовсе пришла к нам из Дании.Торопыжкины носки28 петель – именно столько надо набрать на спицы, чтобы начать вязание носочка для «торопыжки». Отсюда и название международного волонтёрского клуба, филиалы которого есть по всей России и даже за рубежом. Координатор филиала «28 петель» в нашей области – Оксана Митрофанова. Женщина вяжет с 10 лет: научила бабушка. Когда узнала о деятельности клуба, не задумываясь стала вязать для «торопыжек», а потом набрала целую команду вязальщиц. Сейчас у регионального клуба более 30 постоянных волонтёров. Крохотные носочки, шапочки, пледики и терапевтические игрушки ручной работы бесплатно отдают в роддома. Вязаные полезности отправляют прямиком в кувез, где находится кроха. Вещи предварительно стерилизуют в автоклаве и отдают маленьким хозяевам в стерильных пакетах. Вяжут для «торопыжек» исключительно из натуральной пряжи – хлопчатобумажных ниток или шерсти. Все вещи должны быть без украшений, пуговиц. Носочки и шапочки вяжут швами наружу, чтобы не повредить нежную кожу малыша. Кроме того, волонтёры клуба шьют специальные затемняющие чехлы на кувез – они позволяют малюткам находиться в привычной среде, где темно и тепло.Вяжем «пуповину»Рукодельниц, вяжущих для недоношенных деток, зовут «феечками». Одна из них – Мария Душейко – сама мама «торопыжки»: её дочь родилась на34-й неделе. Трепетное отношение работников детской реанимации тронуло Марию до глубины души. А когда она узнала, что крошечные пледики, которыми накрывают деток, вяжут сами медработники, решила помочь: ведь сама Мария вяжет с детства. Как и Оксана из «28 петель», Мария кинула клич в соцсетях и вскоре набрала целый отряд рукодельниц. Команду назвали «Обыкновенное чудо». По словам вязальщиц, если ничего не отвлекает, за день можно связать пару носочков и пледиков. Кстати, самый большой плед для недоношенного – 50 на 50 сантиметров. Вяжут рукодельницы и терапевтических осьминогов. Идея принадлежит жительнице Дании, которая связала игрушку своему «торопыжке». Осьминога положили в кувез, и малыш тут же ухватился за вязаные щупальца, после чего врачи заметили, что состояние пациента улучшилось: нормализовалось сердцебиение, ребёнок перестал выдёргивать капельницу и зонд. Щупальца игрушки связаны в виде спиралек и напоминают малышу пуповину, что его успокаивает. Вязать осьминогов можно только из стопроцентного хлопка, а наполнять – холофайбером, зашитым в мешочек, чтобы он не выбивался при обработке.Мнение экспертаЗаведующая отделением реанимации для новорождённых ОПЦ Маргарита Пантелеева:– Хочу попросить, чтобы вязаные осьминожки были разными по величине. Ведь есть совсем маленькие детки, а подаренные игрушки часто больше них, и они не могут ухватить щупальца. А хватательный рефлекс у таких малышей никто не отменял. Польза от вязаных вещей определённо есть. Носочки из чистой шерсти покалывают ножки, заставляют малышей двигаться, не дают им уйти в состояние глубокого сна, близкого к забытью, когда кроха может забыть сделать вдох.В целом подобная практика положительно влияет не только на детей, но даже на самых депрессивно настроенных мамочек.Большое дело для самых маленькихЖелающие присоединиться к волонтёрскому рукоделию могут обратиться непосредственно в клуб «28 петель» в VK. Важно: клуб не принимает финансовую помощь. Но помочь может каждый. Если вы не умеете вязать, но хотите помочь клубу, подарите пряжу. Мотки можно оставить в благотворительных корзинах, которые расположены во Владимире в магазине «Всё для рукоделия» на Большой Московской, в магазине «Тритоша» на Студенческой, 4а (офис 2) и в Коврове –на рынке «Крупянщик» (второй этаж, секция № 24).