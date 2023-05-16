Житель Кольчугино наказан за кражу мотоцикла по объявлению. Как сообщает пресс-служба...

Житель Кольчугино наказан за кражу мотоцикла по объявлению.Как сообщает пресс-служба Кольчугинского городского суда, 31-летний местный житель признан виновным в краже мотоцикла.В ходе разбирательства установлено, что в конце мая 2022 года подсудимый на сайте «Авито» нашел объявление о продаже мотоцикла «Kawasaki», который ему понравился. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, подсудимый выяснил у продавца, где находится мотоцикл.В начале июня того же года мужчина прибыл в гаражный кооператив с целью похитить транспортное средство, по фотографиям из объявления нашел нужный гараж, незаконно проник внутрь.Обнаруженный внутри мотоцикл перегнал в гараж к своему знакомому, чтобы впоследствии продать, а украденные вместе с мотоциклом из гаража потерпевшего мотоциклетные шлем, перчатки, куртку, сумку, газонокосилку, компрессор, лобзик, болгарку, дрель и мойку хранил у себя, инструментом планировал пользоваться лично. Владельцу причинен значительный материальный ущерб на сумму 182 749 рублей.На следующий день после кражи подсудимый начал подготовку мотоцикла к продаже, перекрасил его и в начале июня 2022 года выставил на сайте «Авито» под вымышленным именем. Через месяц ему позвонил молодой человек по поводу покупки мотоцикла, договорились о встрече. Приехавшие покупатели оказались сотрудниками полиции и изъяли похищенное имущество.Потерпевший в судебном заседании пояснил, что всё похищенное возвращено полицией, а подсудимый заплатил ему за мотоцикл 150 000 рублей, то есть фактически его покупает.Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Также с мужчины взысканы процессуальные издержки, связанные с выплатой адвокату за оказание юридической помощи, в размере 7136 рублей.Приговор вступил в законную силу.Фото www.pxfuel.com