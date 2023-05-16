Жителей Владимирской области приглашают принять участие в конкурсе плакатов Мы...

Жителей Владимирской области приглашают принять участие в конкурсе плакатов "Мы вместе".Министерство культуры области приглашает владимирцев - от начинающих художников до уже состоявшихся мастеров, принять участие в конкурсе агитационных плакатов "Мы вместе" Россия и Донбасс".Он реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Лучшие работы летом и осенью войдут в выставочные экспозиции в городах-участниках проекта. Победителей в пяти номинациях объявят в сентябре. Подробности - на сайте Правительства области.