Ковров утопает в мусоре. Жители оружейной столицы области недовольны ситуацией с вывозом мусорных отходов. Вот, например, контейнерная площадка на пересечении улиц Березовая и Рябиновая.

Ковров утопает в мусоре. Жители оружейной столицы области недовольны ситуацией с вывозом мусорных отходов. Вот, например, контейнерная площадка на пересечении улиц Березовая и Рябиновая. Эти баки уже не вмещают пакеты с мусором, которые приносят местные жители. Причем один из них говорит, что в других районах города еще хуже. Александр Бахирев, житель дома на ул. Рябиновая,