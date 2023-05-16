Жители сразу нескольких деревень Судогодского района просят проложить дорогу. Вместо дороги -...

Жители сразу нескольких деревень Судогодского района просят "проложить" дорогу.Вместо дороги - разбитая грунтовка. Жители сразу нескольких деревень Судогодского района просят сделать их "выездными". Сейчас проехать в населенные пункты с трудом могут даже экстренные службы. Есть ли шанс "на дорогу"- выяснил Фёдор Лалакин.- Тише едешь, дальше будешь! Это о грунтовой дороге в деревни Гридино, Спирино и Рыжиково.Вот так, медленно и аккуратно Олег Митрофанов добирается до своего дома. Он всю жизнь работал водителем, но даже его мастерства иногда не хватает. Говорит, после инфаркта ходить стало тяжело. Машина - надежный способ передвижения. Но только не на этой дороге.Олег Митрофанов, житель д.Рыжиково:- А дорога нам нужна как воздух, то есть начинается весна, мы не можем ни проехать, не выехать, ночью ложишься спать, если ночью дождь пошел, все утром можешь не выезжать, хотя люди в городе работают, у нас ни магазина нету, в магазин съездить за хлебом или за чем то еще, а автолавка приезжает к дороге, до нее еще добраться надо.Роман Голенков дом в деревне купил недавно, но уже успел прочувствовать все трудности "переезда".Роман Голенков, предприниматель:- Начал снег таять у нас ребенок со старшим сыном приехали домой с учебы и начал готовить себе еду и каким то образом получилось, что он это кипящее масло вылил себе на ногу, мы вызывали скорую она к нам не смогла приехать из за того, что дорог нет, на следующий день пришлось вызывать трактор, потому что дорога не проездная и увозить отсюда ребенка.Жители деревень уже давно обращаются к администрации с просьбой "проложить"дорогу. Речь- о четырёх "многострадальных" километрах. Люди просят засыпать путь щебнем и оборудовать водоотводы.Валерий Анисимов, житель д. Гридино:- Плохая дорога, Безобразная! Дело в том, что приедут, сделают, пару камазов бросят и считают, что они все сделали, никто не проверяет ничего, сколько там чего.Цена вопроса- 80 миллионов рублей. Такой ответ получили люди после обращения в администрацию Судогодского района. "Вестям" районные власти сообщили: восстановление дороги в эти деревни- в планах. Но о сроках в отделе дорожной деятельности не говорят.- Спирино, Гридино, Рыжиково, мы по всякому пытаемся там ежегодно проводить какие то работы, мы щебня, там нормально им посыпали, порядка 400 тон там им привезли, начали оканавливать, но вышла такая ситуация, подрядчик не добросовестный вышел, пока с ним расторгались туда сюда, улетело много запланированных мероприятий, мы им обещали продолжить водоотвод, чтобы у дороги вода не стояла, постараемся это сделать у нас запланированно, но это не единственный населенный пункт, где такая ситуация, мой специалист довел информацию, что планируется работы, просто, как они хотят сейчас, ежесекундно это сделать невозможно просто.Люди надеются, что дождей этим летом будет мало. Иначе - не выехать. Машины просто увязнут. Так что дорога здесь нужна как воздух.Федор Лалакин, Александр Чунаев Вести- Владимир