15 миллионов рублей за неделю перечислили аферистам жители Владимирской области Полицейские...

15 миллионов рублей за неделю перечислили аферистам жители Владимирской областиПолицейские региона зафиксировали 56 преступлений с использованием IT-технологий.«В ходу» у мошенников всё те же схемы: «дополнительный доход от инвестиций», «перевод денег на безопасный счет» и «ваш родственник стал виновником ДТП».В УМВД региона приводят примеры сообщений, которые должны насторожить потенциальных жертв мошенников. Накоплений за минувшую неделю лишились жители Гороховца, Александрова, Владимира, Коврова.Так 40-летний гороховчанин, решив заработать на бирже, перечислил на неизвестные счета почти 900 тысяч рублей.Аналогичным образом сбережений лишились пенсионеры из Александрова и Владимира. Житель областного центра перевёл мошенникам больше двух миллионов рублей.По всем фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.