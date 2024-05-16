15 миллионов рублей за неделю перечислили аферистам жители Владимирской области
Полицейские...
15 миллионов рублей за неделю перечислили аферистам жители Владимирской области
Полицейские региона зафиксировали 56 преступлений с использованием IT-технологий.
«В ходу» у мошенников всё те же схемы: «дополнительный доход от инвестиций», «перевод денег на безопасный счет» и «ваш родственник стал виновником ДТП».
В УМВД региона приводят примеры сообщений, которые должны насторожить потенциальных жертв мошенников. Накоплений за минувшую неделю лишились жители Гороховца, Александрова, Владимира, Коврова.
Так 40-летний гороховчанин, решив заработать на бирже, перечислил на неизвестные счета почти 900 тысяч рублей.
Аналогичным образом сбережений лишились пенсионеры из Александрова и Владимира. Житель областного центра перевёл мошенникам больше двух миллионов рублей.
По всем фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.