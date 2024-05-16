Атмосферный фронт нагонит во Владимирскую область тучи с дождем Теплый атмосферный фронт с севера...

Атмосферный фронт нагонит во Владимирскую область тучи с дождемТеплый атмосферный фронт с севера продолжит «прогревать» Владимирскую область. Несмотря на тучи и небольшой дождь, температура будет комфортной.В пятницу, 17 мая 2024 года, температура воздуха днем поднимется до +19°С.Скорость западного ветра в увеличится до 5м/с, но уже к вечеру составит 2м/с.Показатель влажности - 67%.В темное время суток ожидайте на термометрах отметку +12°С.В Гидрометцентре прогнозируют: атмосферное давление будет в рамках нормы для региона — 748 мм ртутного столба.Народный прогноз на 17 мая:На Руси верили: дождь сулит богатый урожай; если на калине распускались цветы - время посадки огурцов и тыквы; если появилось много майских жуков, то ждали засухи.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений