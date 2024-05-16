Перед судом предстанет 33-летний житель Владимира.

Перед судом предстанет 33-летний житель Владимира. Мужчину обвиняют в краже электроинструментов. Об этом рассказала УМВД России по региону.Правоохранители выяснили, что гражданин стащил из шкафчика на общей кухни общежития дрель, ручной фрейзер и шлифовку по дереву. Причинённый собственнику ущерб составил 15 тыс. рублей. Инструменты владимирец реализовал, а деньги израсходовал.В настоящий момент в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Сам фигурант находится под стражей.