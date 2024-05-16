Смотрите в дайджесте:– В ОДКБ спасли малыша, который проглотил 9 магнитных шариков– Во Владимирскую область поступила паротитно-коревая вакцина для детей– Во Владимирской области
<a href="https://33live.ru/novosti/16-05-2024-dajdzhest-obshhestvo-16052024.html" target="_blank">Дайджест (общество) 16.05.2024</a> - Смотрите в дайджесте:– В ОДКБ спасли малыша, который проглотил 9 магнитных шариков– Во Владимирскую область поступила паротитно-коревая вакцина для детей– Во Владимирской области
[url=https://33live.ru/novosti/16-05-2024-dajdzhest-obshhestvo-16052024.html]Дайджест (общество) 16.05.2024[/url] - Смотрите в дайджесте:– В ОДКБ спасли малыша, который проглотил 9 магнитных шариков– Во Владимирскую область поступила паротитно-коревая вакцина для детей– Во Владимирской области