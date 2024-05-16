Смотрите в дайджесте:– В ОДКБ спасли малыша, который проглотил 9 магнитных шариков– Во Владимирскую область поступила паротитно-коревая вакцина для детей– Во Владимирской области

Смотрите в дайджесте:– В ОДКБ спасли малыша, который проглотил 9 магнитных шариков– Во Владимирскую область поступила паротитно-коревая вакцина для детей– Во Владимирской области стартовала акция семейный портрет– Владимирские «охотники на лис» привезли 10 медалей с первенства по радиоспорту