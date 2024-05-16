«Я бы ее и дорогой не назвал. Это, скорее всего, какое-то направление, направление движения», – жалуются «Шестому каналу» местные жители. Они давно пытаются добиться ремонта проблемной

«Я бы ее и дорогой не назвал. Это, скорее всего, какое-то направление, направление движения», – жалуются «Шестому каналу» местные жители. Они давно пытаются добиться ремонта проблемной дороги. И вот, после нашего очередного сюжета, власти все-таки выехали на место. Сегодня глава города Дмитрий Наумов провел выездное рабочее совещание по вопросам капремонта дороги Спасское-Мосино, сообщили в мэрии.