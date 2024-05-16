Энергетики приняли участие в акции «Сад памяти» в Александровском районе Одно из самых масштабных...

Энергетики приняли участие в акции «Сад памяти» в Александровском районеОдно из самых масштабных мероприятий Международной акции «Сад памяти» прошло в Александровском районе. Сотрудники компании «Энергосбыт Волга» вместе с другими волонтёрами, общественниками, школьниками, представителями местных властей, лесничества и лесхоза высадили более 28 тысяч сеянцев ели. Каждое дерево посвящено памяти героя Великой Отечественной войны.- Для каждого из нас – это очень личная история. У каждого в семье есть участники Великой Отечественной войны. Например, мой прадедушка прошёл всю войну и для него День Победы был особым праздником. Молодёжный актив «Энергосбыт Волга» ежегодно принимает участие в акции «Сад памяти». Так мы отдаём дань каждому герою, - отметил председатель молодёжного актива компании Вадим Волков.Уже через семь лет у деревни Следнево подрастут молодые ёлочки. А примерно через восемь десятков лет они превратятся в хвойный лес. Тщательно следить за ним будут сотрудники Александровского лесничества.- Сегодня мы посадили сеянцы ели. Потом будут проводиться агротехнические уходы, лесоводственные уходы, дополнение лесных культур и так далее. Каждый год будет проводиться инвентаризация. И когда-нибудь здесь будет еловый лес! – рассказала директор Александровского лесничества Марина Троянова.Министерство лесного хозяйства региона подсчитало: в 2023 году в рамках акции во Владимирской области было высажено 253,8 тысяч сеянцев и саженцев. Участие в ней приняли почти две тысячи человек. В этом году на карте Владимирской области обозначено более трёх десятков точек, где высадили или в ближайшее время высадят «Сад памяти».Появление зелёных памятников в честь героев, подчёркивают организаторы, решает также задачи сохранения и восстановления лесного фонда. Компания «Энергосбыт Волга» поддерживает инициативы по преумножению деревьев и реализует экоинициативу «Каждое дерево на счету» по переходу на электронные счета.На данный момент уже более 96,4 тысяч клиентов компании отказались от бумажных квитанций. 5000 счетов по 8,5 граммов спасают от вырубки одно реальное дерево в месяц. Таким образом, каждый месяц клиенты компании спасают 19 живых деревьев, за год – более 230.Фото: Энергосбыт Волга