Губернатор Владимирской области Александр Авдеев в составе российской делегации прибыл в Китай В...

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев в составе российской делегации прибыл в КитайВ Китай сегодня прибыла делегация Российской Федерации под руководством Президента Владимира Путина. В её составе - губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Государственный визит приурочен к 75-летию официальных отношений между Россией и Поднебесной.Делегация Владимирской области во главе с Александром Авдеевым планирует "навести" и экономические мосты.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Нахожусь в Китае. С официальным визитом, посвященным 75-летию установления отношений между Россией и Китаем. И первому визиту Президента страны Владимира Владимировича Путина в Китай после вступления в должность. У нас насыщенная программа. Будет 8-ое российско-китайское ЭКСПО, планируем с нашими партнёрами продолжить отношения во выстраиванию нашего стекольного кластера и другие переговоры по другим отраслям.