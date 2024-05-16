Совершить различные платежные операции можно, не имея карточки при себе. Например, можно оплачивать покупки онлайн или переводить деньги с помощью мобильного приложения.

Но в случае с кредитными картами нужно помнить о лимите, поскольку ни одним способом выйти за него не получится. Условно, если карта выдана на 50000 рублей, то пользоваться можно только этой суммой. Расскажем, как это сделать.

Через банкомат

Современные банкоматы оснащены технологиями, позволяющими совершать различные операции, не имея при себе физического носителя. Денежные средства зачисляются на баланс в течение нескольких секунд.

Пополнить банковскую карту с помощью NFC можно в банкоматах со специальным считывателем (значок радиоволны). Еще понадобится смартфон с сервисом Mir Pay или Samsung Pay, к которому привязана карта «Мир». Для внесения средств на «пластик» нужно открыть платежный сервис на смартфоне, затем поднести устройство тыльной стороной к считывателю. Далее необходимо ввести ПИН и завершить операцию, следуя инструкции на экране.

Еще можно внести наличные с помощью платежного стикера. По сути это мини-версия обычной карточки со встроенным NFC-чипом. Она выглядит в виде компактной наклейки, которую можно разместить на панели смартфона или другой поверхности.

Для пополнения карточки этим способом нужно поднести устройство со стикером к считывателю банкомата и ввести ПИН-код. Далее следует действовать так же, как и при внесении денег на обычный «пластик».

В ряде банков, в том числе Сбербанке и Тинькофф предусмотрено пополнение карточного баланса с помощью QR-кода. Если банкомат поддерживает данную опцию, на нем есть значок в виде пикселей. Для проведения операции понадобится:





открыть мобильное приложение банка;





отсканировать код на экране устройства;





выбрать счет зачисления и внести деньги.





Такая возможность предусмотрена лишь в терминалах банка-эмитента.

Порядок действий для держателей карт Тинькофф немного отличается. Необходимо сначала сгенерировать код в приложении, потом считать его с помощью банкомата.

Обслуживание по биометрии пока доступно только клиентам Сбербанка. Потребуется выбрать в меню соответствующую опцию и встать таким образом, чтобы камера на устройстве смогла считать лицо. Далее нужно ввести ПИН-код и выбрать в списке внесение наличных.

При внесении денежных средств в банкомате важно помнить о лимитах по приему наличных. Как правило, за одну операцию можно внести 40-200 купюр. В пачке не должно быть резинок, скрепок и прочих лишних элементов. Также есть ограничения по максимальной суммы пополнения карточки за раз и за сутки.

В приложении

Если у банка есть приложение или онлайн-сервис, клиентам доступно совершение множества операций в дистанционном режиме. Речь идет в том числе о пополнении карточного баланса.

Можно бесплатно перевести средства со счета на карту или с другой карты на нужную карточку. Деньги поступят моментально. Однако следует учесть, что в некоторых банках предусмотрены лимиты. Например, в Сбере он составляет 50 тыс. рублей в месяц. Если нужно пополнить свой или чужой счет в сторонней финансово-кредитной организации, придется оплатить комиссию.

Еще совершить перевод можно по номеру телефона, к которому привязана карточка.

Если подключена система быстрых платежей, владелец карточки может переводить деньги на карты банков-участников с небольшой комиссией или без нее. К программе уже присоединилось более 200 банков.

Для совершения перевода следует выбрать «через СБП» при совершении перевода на свой счет в стороннем банке или на чужую карточку. Необходимо выбрать из списка банк получателя и ввести номер мобильного телефона.

В отделении

Можно прийти в любой банк, но лучше в том, где была оформлена карточка. Следует обратиться в кассу с паспортом. Если нужно внести средства на карточку другого человека или на свою в стороннем банке, потребуются реквизиты.

Следует заполнить платежное поручение и передать деньги кассиру, после чего он выдаст квитанцию о проведении операции. Следует сохранить ее до поступления средств на карточку. Важно учесть, что в этом случае срок обработки транзакции занимает до 5 рабочих дней. Если нужно срочно пополнить счет, лучше выбрать другой вариант.

Обычно платить за пополнение своей карточки не требуется, а за перевод денег на чужой «пластик» или карточку другого банка предусмотрена комиссия.

Еще пополнить счет карты любого отечественного банка можно через почтовое отделение. Понадобится предъявить паспорт, сообщить наименование финансово-кредитной организации и номер карточки. За операцию взимается 2% от суммы.

С помощью электронного кошелька

Еще один простой способ внести деньги на карту без физического носителя — через электронные кошельки или другие платежные сервисы. В терминале Киви можно внести наличные, а с помощью кошелька — пополнить счет онлайн. Аналогичные услуги доступны в сервисах Юмани, Контакт и т.д. Но установлены высокие комиссии, особенно если нужно перевести деньги за границу.