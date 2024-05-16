Какие открытия ждали археологов в подвале старого дома на территории Суздальского кремля? В...

Какие открытия ждали археологов в подвале старого дома на территории Суздальского кремля?В Суздале, в исторической части кремля, продолжают работу специалисты Института археологии Российской Академии наук. Ученые обнаружили артефакты, которые рассказывают о быте древнерусского человека 12-13-го столетия. Об особняке, который хранит немало тайн - Мария Городская.- Вот тут вот видно отпечатки пальцев, наверное, гончара.Археолог Эльдар Ризаев на фрагменте керамики "примеряет" отпечатки пальцев человека, который жил здесь около тысячи лет назад. Территория Суздальского Кремля богата артефактами. И считается самой древней, "насыщенной" с точки зрения археологии.Эльдар Ризаев, сотрудник Института археологии РАН:- Здесь вот выявлен хороший древнерусский слой с хорошими древнерусскими находками, которые свидетельствуют нам о бытовой жизни населения Суздаля в 12-13-м веке и последующие эпохи.Археологические изыскания - дело тонкое. Работают небольшими "захватками", так как раскопки проводятся в унисон со строительными работами. Самому дому, в подвале которого ведутся изыскания, больше трёх сотен лет.Восстанавливают фундамент, в прямом смысле, по кирпичику. Поэтому нет возможности работать на большой площади - высок риск обвала конструкции.Сергей Будаев, прораб:- Дом 1800-го года, бывших дворян Евских. Находится под охраной. Объект, можно сказать, государственного значения. Работаем здесь аккуратно.- Хорошая находка, это что? Золото? Бриллианты?- Ну мы же не ценности ищем, наукой занимаемся.Пока археологи копают частями, не видна общая картина. А здесь важен контекст. Поэтому большое количество времени после занимает общий анализ - уже в нём видна система.Эльдар Ризаев, сотрудник Института археологии РАН:- Когда находится что-то хорошее, радость просто от того, что всё сделано в должной мере, в должном объёме и качественно. Потому что находку, как известно, очень легко пропустить. Если находки находятся, значит, всё делается правильно. Вот эти вот многочисленные ямы в материке нам свидетельствуют о наличии, как минимум, хозяйственного освоения этой территории.В числе "улова" - обломки литых и гладких браслетов из стекла. Утяжелители для веретена - пряслица. И одна из самых массовых находок - древнерусские ножи. Их с собой носили не только мужчины, но и женщины. Популярностью пользовались и туалетные принадлежности.Эльдар Ризаев, сотрудник Института археологии РАН:- Фрагмент копоушк. Это такая штучка с лопаточкой для чистки ушей. Люди старшего поколения, может, вы обращали внимание, водители, шофёры, которые в ушах ковыряют. Что-то наподобие.Есть и "звериный" артефакт. Костяная затычка для бутылки.- Мишка лицо своё плохо сохранил, но, в целом, уши узнать у него можно.А гребни делали, как правило, из рога лося.- Гребнями пользоваться любили, умели. И делали это активно. Вообще, меня всегда удивляет тонкость распила отдельных зубьев.Но самое интересное, по мнению Эльдара, это лепная керамика. В основном, 11 столетия. Именно по ней датируют слой. Она же и работает в связке с вещью.Эльдар Ризаев, сотрудник Института археологии РАН:- Большая часть находок, которые там, найдены не на этом участке, а на том, который на улице.- То есть тот участок был побогаче на находки.- Да, побогаче, ну и плюс нужно учитывать, что тот участок был за пределами подвала, там куда меньше было срезано земли в ходе постройки дома.Сейчас археологи исследуют последние участки подвала. Труд кропотливый и у них, и у строителей. Завершиться реставрация должна была к тысячелетию Суздаля. Но при планировании проекта все нюансы учесть невозможно. Срок окончания работ пока неизвестен. Археологи на последних "сантиметрах" раскопок всё же надеются отыскать сенсацию.Мария Городская, Илья Хлудов "Вести-Владимир"