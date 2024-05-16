Когда в посёлке Галицы Гороховецкого района достроят Дом культуры? Строительство началось ещё в марте прошлого года в рамках нацпроекта «Культура». По контракту между администрацией

Когда в посёлке Галицы Гороховецкого района достроят Дом культуры? Строительство началось ещё в марте прошлого года в рамках нацпроекта «Культура». По контракту между администрацией района и муромской компанией «Арт-строй», подрядчик должен был закончить строительство в том же году в декабре. Кстати, цена контракта составляет 46,3 миллиона рублей. К маю 2023 года готовность объекта составляла 17%,