Министр образования и молодежной политики Владимирской области Светлана Болтунова рассказала о...

Министр образования и молодежной политики Владимирской области Светлана Болтунова рассказала о новшествах аттестационной кампанииВладимирские старшеклассники готовятся к сложнейшему испытанию. Основной период государственной итоговой аттестации выпускников стартует уже на следующей неделе.И начнется с ОГЭ по иностранным языкам.О новшествах аттестационной кампании в студии "Вестей" рассказала министр образования и молодежной политики Владимирской области Светлана Болтунова.