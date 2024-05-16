Министр образования и молодежной политики Владимирской области Светлана Болтунова рассказала о...
Министр образования и молодежной политики Владимирской области Светлана Болтунова рассказала о новшествах аттестационной кампании
Владимирские старшеклассники готовятся к сложнейшему испытанию. Основной период государственной итоговой аттестации выпускников стартует уже на следующей неделе.
И начнется с ОГЭ по иностранным языкам.
О новшествах аттестационной кампании в студии "Вестей" рассказала министр образования и молодежной политики Владимирской области Светлана Болтунова.