Об этом сообщают представители Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

На стоянке Сунгирь 18 мая пройдёт второй субботник. Об этом сообщают представители Владимиро-Суздальского музея-заповедника.По инициативе ВСМЗ месяцем ранее на стоянке древнего человека уже проходила уборка, но этого оказалось мало.«В предстоящую субботу в дело вступит «тяжёлая артиллерия» – сотрудники крупных федеральных компаний, откликнувшихся на призыв Группы ЭкоЛайн и Национального совета по корпоративному волонтёрству», – сказано в пресс-релизе.Субботник на месте Сунгирской верхнепалеолитической стоянки начнётся в 10:30. Кстати, сотрудники музея-заповедника также анонсировали закладку камня будущего Археологического ландшафтного парка.