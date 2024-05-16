107 повторно пьяных водителей. Именно столько дважды нарушивших закон автолюбителей поймали на территории региона сотрудники Госавтоинспекции за первый квартал 2024 года. В прошлом году за то

107 повторно пьяных водителей. Именно столько дважды нарушивших закон автолюбителей поймали на территории региона сотрудники Госавтоинспекции за первый квартал 2024 года. В прошлом году за то же время таких водителей, кто повторно попался на езде подшофе, было остановлено 116. Дорожная полиция пытается побороть один из главных водительских недугов – пьянство. Вместо того, чтобы после отдыха