Об этом рассказали представители городской администрации.

Новая группа мобилизованных владимирцев отправилась сегодня, 16 мая, на СВО. Об этом рассказали представители городской администрации.Торжественная отправка наших бойцов прошла, по традиции, в Доме культуры молодёжи. Мужчин пришли проводить их родные и близкие, волонтёры, ветераны, а также представители Правительства, мэрии и военкомата. Добровольцам вручили иконы и послания от студентов, которые были написаны в рамках проекта «Письмо солдату».Сначала контрактники отправятся в специальные учебные подразделения. После этого их доставят в зону проведения боевых действий.