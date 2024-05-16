Обвинительное заключение направлено в суд. Директора организации «Перспектива», которая занимается обработкой древесины, обвиняют в нарушении требований охраны труда. Из-за её действий, а

Обвинительное заключение направлено в суд. Директора организации «Перспектива», которая занимается обработкой древесины, обвиняют в нарушении требований охраны труда. Из-за её действий, а именно из-за допуска к работе официально нетрудоустроенного сына, как утверждают в региональном Следкоме, произошла смерть работника. Про ситуацию с погребением под грудой досок 57-летнего рабочего «Шестой канал» рассказывал в феврале 2024 года. Сама