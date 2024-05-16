«Символ памяти»: в Центральном парке во Владимире высадили красные дубы Во Владимире прошла акция...

«Символ памяти»: в Центральном парке во Владимире высадили красные дубыВо Владимире прошла акция «Сад Памяти», посвященная 79 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В пресс-службе администрации рассказали, что в мероприятии приняли участие воспитанники владимирской Станции юных натуралистов «Патриарший сад», представители МЧС России по Владимирской области и Совет ветеранов города.Под руководством главного садовника города Владимира Ирины Кузьменко они высадили 10 красных дубов в память о мужестве и героизме советских солдат, отстоявших свободу и независимость нашей Родины.Отметим, что красные дубы отличаются выносливостью и стойкость. Они могут жить более 300 лет.Деревья станут живым символом памяти о героях ВОВ и благодарности за их подвиги, - уточняют организаторы.Фото: пресс-служба администрации Владимира