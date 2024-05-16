Смотрите утренний выпуск Вестей в 9.00: девять миллионов рублей для братьев наших меньших
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Смотрите утренний выпуск "Вестей" в 9.00: девять миллионов рублей для братьев наших меньших
"Новая элита"
- "Время героев": в стране, и в регионе. Ветеранов СВО обучат работать на руководящих должностях.
"Кусь-Хрустальный"
- Областной бюджет оплатит реконструкцию приюта для животных в Гусь-Хрустальном. 9 миллионов рублей для братьев наших меньших.
"Медвежьи ушки"
- Сенсационных находок не сделали, но лицо сохранили. Какие находки ждали археологов в подвале старого дома на исторической территории Суздальского кремля?