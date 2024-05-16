Смотрите утренний выпуск Вестей в 9.00: девять миллионов рублей для братьев наших меньших Новая...

Смотрите утренний выпуск "Вестей" в 9.00: девять миллионов рублей для братьев наших меньших"Новая элита"- "Время героев": в стране, и в регионе. Ветеранов СВО обучат работать на руководящих должностях."Кусь-Хрустальный"- Областной бюджет оплатит реконструкцию приюта для животных в Гусь-Хрустальном. 9 миллионов рублей для братьев наших меньших."Медвежьи ушки"- Сенсационных находок не сделали, но лицо сохранили. Какие находки ждали археологов в подвале старого дома на исторической территории Суздальского кремля?