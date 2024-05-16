Сотрудники музея-заповедника Александровская слобода приняли участие во Всероссийском свадебном...

Сотрудники музея-заповедника "Александровская слобода" приняли участие во Всероссийском свадебном фестивале на выставке "Россия"Выездную церемонию "Выбора невесты для Ивана Грозного" провели сотрудники музея-заповедника "Александровская слобода". Они приняли участие во Всероссийском свадебном фестивале на выставке "Россия".Для интерактивной реконструкции смотрин в павильон "Наша культура" привезли максимум реквизита - трон, стилизованные табуреты, костюмы царя, свахи, невест, музыкальные инструменты и оборудование.Театрализованный фрагмент подлинной свадебной церемонии с выбором будущей царицы прекрасно дополнил программу фестиваля и привлек немало зрителей.Светлана Вершинина, специалист по связям с общественностью музея-заповедника «Александровская слобода»:- Собственно, один из первых конкурсов красоты, когда свезли две тысячи девушек и когда сам Иван Грозный в течение года проводил вот такие смотрины вот они тоже проходили в Александровской слободе.