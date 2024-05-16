В полуфинал Всероссийского конкурса «Это у нас семейное» вышли сразу 11 семей из Владимирской области.

В полуфинал Всероссийского конкурса «Это у нас семейное» вышли сразу 11 семей из Владимирской области. Об этом рассказала регионального правительства.Полуфинал состоится в столице России с 16 по 19 мая 2024 года. В Москву съедутся свыше 400 семей из разных субъектов Центрального федерального округа. Для участников уже подготовили творческие, интеллектуальные и спортивные задания. Также семьям придётся продемонстрировать, что они хорошо знают свои родные регионы.Лучшие участники попадут в финал Всероссийского конкурса «Это у нас семейное», который пройдёт в День семьи, любви и верности.«30 семей-победителей получат сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий, а все 300 семей-финалистов отправятся в путешествия», - говорится в сообщении пресс-службы правительства Владимирской области.