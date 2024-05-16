Об этом рассказал мэр Владимира Дмитрий Наумов.
В этом году власти благоустроят сквер на улице Всесвятской в Юрьевце. Об этом рассказал мэр Владимира Дмитрий Наумов.
Этот объект участвовал в голосовании по проекту «Формирование комфортной городской среды». Некогда местные жители в ходе встречи с градоначальником просили помочь с благоустройством улицы.
«Сегодня работы на объекте уже ведутся, подрядчик приступил к планированию территории», – пишет Наумов у себя в телеграм-канале.
Кроме того, здесь же запланирован ремонт дороги во дворе дома №1 по Школьному проезду. На месте также установят новые бардюры, озеленят территорию и построят малые архитектурные формы.