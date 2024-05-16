В программе фестиваля - более 138 часов экскурсий на ретротранспорте, историческая олимпиада в 30 музеях города, свыше 40 экскурсионных маршрутов по старинным усадьбам и дворцовым комплексам столицы

Победы России в ретроспективе представят на историческом фестивале "Времена и эпохи", который состоится в Москве 12-16 июня. Об этом сообщил ТАСС министр правительства Москвы, первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк, возглавляющий городской департамент торговли и услуг."С 12 по 16 июня в Москве в рамках цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны" состоится 12-й исторический фестиваль "Времена и эпохи". Фестиваль традиционно проводится по всей Москве. B 2024 году фестиваль посвящен победам России в исторической ретроспективе - 1,2 тыс. реконструкторов из России и 11 стран мира на территории восьми московских парков воссоздадут победные сражения императора Александра І, Битву при Ладоге, подвиги русских землепроходцев и другие исторические события", - сказал Немерюк.Он уточнил, что также в программе фестиваля - более 138 часов экскурсий на ретротранспорте Москвы, историческая олимпиада в 30 музеях города, свыше 40 экскурсионных маршрутов по старинным усадьбам и дворцовым комплексам столицы, 42 программы от реконструкторов, более 1 тыс. часов исторических ремесленных мастер-классов для посетителей всех возрастов."Фестиваль "Времена и эпохи" - крупнейший исторический фестиваль в России и знаковое туристическое событие лета, в котором принимают участие ученые-историки, реконструкторы, мастера народных промыслов и ремесел, профессиональные экскурсоводы, коллекционеры, музыканты, артисты. Ежегодно число посетителей фестиваля превышает несколько миллионов москвичей и гостей столицы", - добавил глава столичного департамента.