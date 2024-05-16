41-летний муромлянин ударил мать ногой в живот, после чего женщине была необходима операция. Пострадавшей диагностировали разрыв кишечника. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

41-летний муромлянин ударил мать ногой в живот, после чего женщине была необходима операция. Пострадавшей диагностировали разрыв кишечника. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью сын может лишиться свободы на 8 лет, рассказали в пресс-службе прокуратуры. Все произошло 5 февраля этого года. Пьяный муромлянин был в гостях у своих родителей в деревне Пестенькино. Он начал ругаться с