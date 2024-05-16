Об этом рассказали в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

В посёлке Никологоры под Вязниками начался ремонт рентген-кабинета в местной поликлинике. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.Ремонт идёт в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». Работы начались в 2022 году и продолжатся до 2025 года. Всего власти направили на обновление медицинского учреждения порядка 68 миллионов рублей.«Планируется приобретение и запуск цифрового маммографа, замена мебели и организация навигации для малоподвижных групп населения. На эти цели выделено более 9 миллионов рублей. В следующем году отремонтируют подвальное помещение и четвертый этаж поликлиники, заменят пожарную сигнализацию», – рассказали в Минздраве.Окончания ремонта ждёт приписное население никологорской поликлиники. Оно составляет 15 217 человек, из которых 2 767 – дети.