Прокурор добивается лишения водительских прав для местных жителей с диагнозами: пагубное употребление стимуляторов, синдром зависимости от алкоголя 2 стадии, шизофрения, шизоаффективное

Прокурор добивается лишения водительских прав для местных жителей с диагнозами: пагубное употребление стимуляторов, синдром зависимости от алкоголя 2 стадии, шизофрения, шизоаффективное расстройство. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры. Всего нашлось 5 таких водителей. Дело в том, что вождение с подобными диагнозами создает повышенную вероятность причинения вреда окружающим. Троих петушинцев прав уже лишили, судьба водительских прав