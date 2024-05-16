Памятник святителю Афанасию Ковровскому торжественно открыли у Церкви Успения Пресвятой Богородицы в Петушках. Об этом рассказал глава администрации района Александр Курбатов в своих

Памятник святителю Афанасию Ковровскому торжественно открыли у Церкви Успения Пресвятой Богородицы в Петушках. Об этом рассказал глава администрации района Александр Курбатов в своих соцсетях. Авторами монумента стали скульптор Ровшан Рзаев и архитектор Иван Соловьев. Памятник освятил Преосвященный Иннокентий. В Петушках святитель провел последние годы жизни и умер 28 октября 1962 года. Говорят, что он предсказал день