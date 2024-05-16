В Судогде мужчина променял арестованный мотоцикл на наркотики В Судогде указом мирового судьи с...

В Судогде мужчина променял арестованный мотоцикл на наркотикиВ Судогде указом мирового судьи с мужчины взыскали задолженность по кредитной карте на общую сумму около 70 тысяч рублей.Также был наложен арест на мотоцикл обвиняемого. Тот, в свою очередь, проигнорировал предупреждение об уголовной ответственности, разобрал его и сдал в пункт приема металлолома.На этом правонарушитель не остановился. В интернете он договорился о приобретении у неустановленного лица наркотического средства, производного N-метилэфедрона, общей массой 1,02 грамма.При попытке забрать наркотик из тайника-закладки мужчина был задержан сотрудниками полиции. Как итог, - утверждено обвинительное заключенпие.«Он обвиняется в совершении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 312 УК РФ (отчуждение имущества, подвергнутого описи или аресту, совершенное лицом, которому это имущество вверено) и ч. 3 ст. 30 - ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере)», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Уголовное дело направлено в Судогодский районный суд.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений