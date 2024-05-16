В селе Шихобалово в последний путь проводили военного, погибшего во время службы на СВО. Удальцову Андрею Викторовичу был 51 год. Он родился 19 мая 1973 года в селе Новобирелюсы Красноярского
<a href="https://33live.ru/novosti/16-05-2024-v-yurev-polskom-rajone-prostilis-s-zemlyakom-pogibshim-na-svo.html" target="_blank">В Юрьев-Польском районе простились с земляком, погибшим на СВО</a> - В селе Шихобалово в последний путь проводили военного, погибшего во время службы на СВО. Удальцову Андрею Викторовичу был 51 год. Он родился 19 мая 1973 года в селе Новобирелюсы Красноярского
[url=https://33live.ru/novosti/16-05-2024-v-yurev-polskom-rajone-prostilis-s-zemlyakom-pogibshim-na-svo.html]В Юрьев-Польском районе простились с земляком, погибшим на СВО[/url] - В селе Шихобалово в последний путь проводили военного, погибшего во время службы на СВО. Удальцову Андрею Викторовичу был 51 год. Он родился 19 мая 1973 года в селе Новобирелюсы Красноярского