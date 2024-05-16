В селе Шихобалово в последний путь проводили военного, погибшего во время службы на СВО. Удальцову Андрею Викторовичу был 51 год. Он родился 19 мая 1973 года в селе Новобирелюсы Красноярского

В селе Шихобалово в последний путь проводили военного, погибшего во время службы на СВО. Удальцову Андрею Викторовичу был 51 год. Он родился 19 мая 1973 года в селе Новобирелюсы Красноярского края. Проживал в Шихобалово. 6 октября прошлого года Андрей Удальцов заключил контракт на военную службу и отправился на фронт. Погиб при выполнении боевых задач в