Владимирцев предупредили о временной остановке подачи газа
Филиал АО «Газпром газораспределение...
Владимирцев предупредили о временной остановке подачи газа
Филиал АО «Газпром газораспределение Владимир» сообщает о временной приостановке подачи газа в связи с производством работ на газопроводе низкого давления.
16 мая с 09:00 до 16:00 будет полностью остановлена подача газа по адресам:
- Улица Чайковского, дом 21;
- Проезд Чайковского, дома 1, 3, 5, 7, 9;
- Улица Стасова, дома 34/10, 36, 38, 40, 42, 44;
- Улица Сурикова, дома 2, 4, 6, 8.
Фото: пресс-служба администрации Владимира