Владимирцев предупредили о временной остановке подачи газа Филиал АО «Газпром газораспределение...

Владимирцев предупредили о временной остановке подачи газаФилиал АО «Газпром газораспределение Владимир» сообщает о временной приостановке подачи газа в связи с производством работ на газопроводе низкого давления.16 мая с 09:00 до 16:00 будет полностью остановлена подача газа по адресам:- Улица Чайковского, дом 21;- Проезд Чайковского, дома 1, 3, 5, 7, 9;- Улица Стасова, дома 34/10, 36, 38, 40, 42, 44;- Улица Сурикова, дома 2, 4, 6, 8.Фото: пресс-служба администрации Владимира