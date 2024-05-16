Владимирцев предупреждают о новом геомагнитном шторме В пресс-службе Лаборатории солнечной...

Владимирцев предупреждают о новом геомагнитном штормеВ пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщили о чрезвычайно важных событиях на Солнце. На звезде произошел взрыв высшего класса почти уровня Х3.0.Удивительно то, что это случилось не на правом краю Солнца — в области 3664, в которой произошли все последние вспышки, а на левом краю Солнца, где ученые не видят ни одной группы пятен.«Судя по всему, с той стороны за краем Солнца находится новая крупная область, которая при этом не уходит от Земли, а наоборот движется с обратной стороны Солнца на обращенную к Земле сторону», - сообщают специалисты.Пока что неясны размеры области и ее структура. Ученые отмечают: к Земле уже совершенно точно идет с востока новая крупная группа пятен.К счастью, новая вспышечная активность абсолютно безобидна.Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН