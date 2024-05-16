Владимирские поисковики подводят итоги экспедиции в Смоленскую область Международная акция Вахта...

Владимирские поисковики подводят итоги экспедиции в Смоленскую областьМеждународная акция "Вахта памяти" прошла на территории Угранского района и объединила 700 поисковиков из 20 регионов России, а также Белоруссии и Казахстана.Из нашего региона были 39 человек, представители нескольких поисковых отрядов. За две недели при их непосредственном участии удалось обнаружить останки 19 советских военнослужащих.По именной ложке установили имя одного красноармейца - Леонида Утилина, а также нашли медальон и несколько нагрудных знаков "Пулеметчик" и "Гвардия".Останки бойцов, которые погибли здесь во время Великой Отечественной войны, участники отрядов бережно перезахоронили на "Поле Памяти" в селе Знаменка Смоленской области.