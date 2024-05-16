В среду, 15 мая, владимирские спасатели приняли участие в акции «Сад памяти» и высадили 10 красных дубов в Центральном парке культуры и отдыха.

В среду, 15 мая, владимирские спасатели приняли участие в акции «Сад памяти» и высадили 10 красных дубов в Центральном парке культуры и отдыха. Об этом рассказала ГУ МЧС России по региону.Отмечается, что деревья высадили в память о соотечественниках, погибших в годы Великой Отечественной войны.«Эта инициатива не только укрепляет память о героическом прошлом, но и способствует озеленению и восстановлению природных ресурсов города», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.