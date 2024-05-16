В отделение детской хирургии ребенок поступил с жалобами на рвоту и боли в животе. Сперва врачи предположили, что у малыша острый аппендицит. После узи и рентгена стало ясно, что внутри

В отделение детской хирургии ребенок поступил с жалобами на рвоту и боли в животе. Сперва врачи предположили, что у малыша острый аппендицит. После узи и рентгена стало ясно, что внутри маленького пациента – инородные тела. Потребовалась срочная операция. Магнитные шарики в пищеварительном тракте уже начали притягиваться к друг другу и повреждать стенки кишки. Из поста