Владимирский областной суд отменил снос гаражей в Добром Владельцы металлических гаражей в районе...

Владимирский областной суд отменил снос гаражей в ДобромВладельцы металлических гаражей в районе улиц Юбилейная и Соколова-Соколенка обратились в суд с просьбой признать незаконным решение администрации Фрунзенского района требования об освобождении земельного участка.Решением исполкома образован кооператив металлических гаражей «Юбилейный» с предоставлением ему во временное пользование земельного участка, площадью 0,75 гектар, председателю кооператива предписывалось заключить договор с управлением коммунального хозяйства на арендуемый участок.Отметим, что земельный участок был выделен во временное пользование не владельцам металлических гаражей, а ГСК «Юбилейный», как самостоятельному юридическому лицу, причем срок - давно истек.Фрунзенский районный суд пришел к выводу, что требование освободить участок законно. Однако истцы подали апелляционную жалобу.Как итог, - Владимирский областной суд отменил решение нижестоящего Фрунзенского районного суда и отправил его на новое рассмотрение.Фото: Владимирский областной суд