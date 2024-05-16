Об этом рассказали представители региональной прокуратуры.
Владимирский арбитражный суд взыскал 2,7 миллиона рублей с подрядчика за отказ от контракта. Об этом рассказали представители региональной прокуратуры.
Так, в 2022 году организация «Глобинтек» заключила договор с областным колледжем культуры и искусств. По нему она должна была поставить обеспечивающие модули для оснащения школы креативных индустрий. С задачей «Глобинтек» не справился.
Тогда сумма контракта составляла 16 миллионов рублей, но после одностороннего отказа цена подскочила до 18,7 миллионов рублей. Надзорному ведомству пришлось добиваться взыскания контрактной разницы в суде.