17 мая во Владимир приедет делегация из Китая. Цель визита – празднование 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, сообщили в правительстве области. На встрече

17 мая во Владимир приедет делегация из Китая. Цель визита – празднование 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, сообщили в правительстве области. На встрече будет обсуждаться и дальнейшее сотрудничество. В Доме Дружбы подпишут Протокол о сотрудничестве в сфере образования между Министерством образования и молодёжной политики Владимирской области и Департаментом образования Народной республики провинции