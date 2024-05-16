Во Владимире бывший руководитель бюро медико-социальной экспертизы ради денег обманул...

Во Владимире бывший руководитель бюро медико-социальной экспертизы ради денег обманул инвалидаСотрудники ФСБ по Владимирской области совместно с СУ СК выявили дополнительный эпизод мошенничества бывшего руководителя бюро – филиала №19 ФКУ «ГБ МСЭ по Владимирской области» Минтруда России, врача по медико-социальной экспертизе.С января по март 2020 года фигурант ввел в заблуждение обратившегося к нему гражданина, сказав, что для процедуры получения инвалидности необходимо заплатить ему 20 тысяч рублей.Отметим, что у гражданина имелись все основания и документа для признания его инвалидом. Никаких дополнительный согласований для этого не требовалось.Ранее сообщалось, что злоумышленник неоднократно получал взятки и совершал служебные подлоги. На основании выданных фиктивных справок и выписок взяткодателям производились неправомерные выплаты денежных пособий и пенсий. Общая сумма незаконно полученных денег составила более 670 тысяч рублей.В 2023 году Муромский городской суд назначил наказание фигуранту в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в ИК общего режима со штрафом в размере 1 миллион 800 тысяч рублей.Также ему на 3 года было запрещено заниматься деятельностью, связанной с осуществлением функций должностного лица с реализацией полномочий по проведению медико-санитарных экспертиз.Фото: Яндекс-карты