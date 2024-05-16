Незаконные точки продажи овощей и фруктов штрафуют во Владимире.

Три нелегальных продавца фруктов и овощей были замечены на улице Егорова во Владимире, как сообщила мэрия в четверг. Они продавали свои товары непосредственно из автомобилей или ящиков, стоящих на земле.Большинство из них не имели необходимых документов, подтверждающих качество продукции или информацию о поставщиках. Против них были составлены административные протоколы, с установленными штрафами: от 500 до 2 тыс. рублей для граждан, от 1 до 5 тыс. рублей для должностных лиц и от 3 до 15 тыс. рублей для юридических лиц.