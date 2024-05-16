Где вкуснее овощи и фрукты – в магазине или в палатке на улице – вечный спор горожан. Некоторые владимирцы недоумевают: что властям сделали уличные торговцы, денег за аренду не

Где вкуснее овощи и фрукты – в магазине или в палатке на улице – вечный спор горожан. Некоторые владимирцы недоумевают: что властям сделали уличные торговцы, денег за аренду не заплатили? В мэрии объясняют: контроль такой торговли необходим, прежде всего, ради безопасности и здоровья покупателей. Часто уличные продавцы не имеют документов на товар. То есть безопасность