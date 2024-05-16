Названия новых улиц обсуждались на заседании местной топонимической комиссии.

Во Владимире появится Удобная улица, Рождественский проезд и Китов луг. Названия новых улиц обсуждались на заседании местной топонимической комиссии.Новые наименования коснутся деревни Злобино. Кроме вышеперечисленных улиц, появятся и другие – Лесная, Боровая, Полевая, Шишкино поле, а также 1-й, 2-й и 3-й Полевые переулки.Пока что предложенные варианты имеют лишь рекомендательный характер. Позднее они будут направлены в Городской совет для окончательного утверждения.