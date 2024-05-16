Во Владимире стартовал сезон большого дорожного ремонта Вовсю идёт обновление одной из главных...

Во Владимире стартовал сезон большого дорожного ремонтаВовсю идёт обновление одной из главных улиц- Горького. Работы проходят в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги".На тротуары уже укладывают новый асфальт, меняют и покрытие самой магистрали. Важной частью обновления станет полная ликвидация парковочных карманов на улице Горького. Как поясняют в мэрии, эти машиноместа не вмещают транспортное средство целиком, водители паркуют лишь переднюю часть автомобиля, а задняя остается на полосе и мешает проезду.В целях безопасности карманы решено "зашить". В управлении ЖКХ подчеркивают: парковки для автолюбителей предусмотрят. Будут созданы специальные зоны, где можно будет оставить авто. Их обозначат специальными знаками.Дмитрий Еропов, заместитель начальника управления ЖКХ администрации г. Владимира))- На улице Горького происходит асфальтирование тротуаров, в дальнейшем сейчас параллельно проводятся работы по ремонту смотровых колодцев дождевой канализации, смотровых колодцев, сетей водопроводных. Также проводятся работы по устройству выравнивающего слоя на оставшихся участках. Сейчас в дальнейшем мы будем заканчивать работы с колодцами и тротуаром и будем приступать уже к устройству проезжей части, к верхнему слою покрытия.