Во Владимире врачи ОДКБ спасли жизнь четырехлетнему малышу Мальчик поступил в отделение детской...

Во Владимире врачи ОДКБ спасли жизнь четырехлетнему малышуМальчик поступил в отделение детской хирургии с жалобами на боли в животе и многократную рвоту.Оказалось, что накануне он проглотил 9 магнитных шариков из детского конструктора. После узи и рентгена стало понятно, что ребенку требуется экстренная операция.Отметим, что в пищеварительном тракте магнитные шарики начинают притягиваться друг к другу и повреждать ткани. Если они находятся в соседних петлях кишечника, это приводит к перфорации его стенки.Хирург Областной детской клинической больницы Роман Черепанов обнаружил сцепившиеся между собой магнитные шарики, которые уже спровоцировали разрывы тонкой кишки.Все 6 перфорационных отверстий врачи ушили, а магнитные шарики извлекли и удалили. Целостность и проходимость кишечника была восстановлена.Фото: пресс-служба ОДКБ во Владимире