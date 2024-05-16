Во Владимирской областной научной библиотеке состоится экскурсия Тайна книжных...
Во Владимирской областной научной библиотеке состоится экскурсия "Тайна книжных лабиринтов"
Сегодня в областной научной библиотеке состоится экскурсия "Тайна книжных лабиринтов".
На ней можно ознакомиться с главным хранилищем и своими глазами увидеть уникальные издания 17-20 веков из фондов библиотеки, которые обычно скрыты от посторонних глаз.
Также посетителям расскажут о бумажном производстве, которое было налажено при Петре Первом.
Начало книжной экскурсии в 15 часов.