Во Владимирской областной научной библиотеке состоится экскурсия Тайна книжных...

Во Владимирской областной научной библиотеке состоится экскурсия "Тайна книжных лабиринтов"Сегодня в областной научной библиотеке состоится экскурсия "Тайна книжных лабиринтов".На ней можно ознакомиться с главным хранилищем и своими глазами увидеть уникальные издания 17-20 веков из фондов библиотеки, которые обычно скрыты от посторонних глаз.Также посетителям расскажут о бумажном производстве, которое было налажено при Петре Первом.Начало книжной экскурсии в 15 часов.