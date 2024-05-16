- У вас ужасное состояние, - сказал врач пациенту. - Надо что-то предпринимать. Первое – скажите жене, чтобы она готовила более питательную пищу. Перестаньте работать, как лошадь. Накажите жене, чтобы она придерживалась бюджета и излишне не тратилась. И не позволяйте детям ездить на вас, когда вы приходите домой, вам нужен отдых. Если вы не внесете всех этих изменений в ваше жизнь, через месяц вы отправитесь на тот свет.
- Доктор, - сказал пациент, - не могли бы вы сказать обо всем этом моей жене? Это выглядело бы более официально.
Не успел он вернуться домой, как к нему бросилась жена со слезами:
- Я только что разговаривала с врачом. Бедняга, тебе осталось жить только 30 дней!
еще анекдот!