Судогодец проведет 8 лет в колонии строгого режима за убийство, кражу с причинением значительного ущерба и поджог. 35-летний мужчина и ранее был неоднократно судим, рассказали в пресс-службе

Судогодец проведет 8 лет в колонии строгого режима за убийство, кражу с причинением значительного ущерба и поджог. 35-летний мужчина и ранее был неоднократно судим, рассказали в пресс-службе Следкома. Следствие установило, что в ночь с 5 на 6 июня 2022 года пьяный осужденный хотел отомстить приятелю, с которым ранее поругался. Этот приятель владел магазином машинных масел